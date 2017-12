Automateneinbruch führte zu Straftäter

Ein Einbruch in einen Lebensmittelautomaten in Schwarzach (Pongau) im November hat die Polizei zu einem mutmaßlichen Straftäter geführt. Der Türke soll für insgesamt sieben Delikte verantwortlich sein.

Insgesamt drei Mal soll der Verdächtige seit Mai Lebensmittelautomaten in Schwarzach geknackt haben. Dabei entstanden laut Polizei mehr als 3.000 Euro Sachschaden.

Polizei durchsucht Wohnung

Bei einem der Automaten gab es eine Videoüberwachung. Auf deren Bildern erkannten die Beamten den 27-Jährigen. Er soll mit dem Schlüssel eines Bekannten auch in ein Firmengebäude in Bischofshofen (Pongau) eingedrungen sein und dort Gutscheine, Bargeld, eine Handkasse und einen Zentralschlüssel entwendet haben.

In die Justizanstalt gebracht

In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Beamten gestohlenes Spiegelreflexkamera-Zubehör, einen gestohlenen Schlüsselbund und etwas Cannabiskraut. Der 27-Jährige, der bereits in der Justizanstalt Salzburg in Puch (Tennengau) sitzt, wird wegen der Einbrüche und Diebstähle angezeigt.