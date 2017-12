Weihnachtsgeschäft in Salzburg läuft gut

In Salzburg waren Einkaufszentren und Geschäfte der Altstadt auch am dritten Einkaufssamstag gut besucht. Das Geschäft laufe besser als im Vorjahr, sagen Wirtschaftstreibende. An Wochentagen sei die Lage nicht ganz so prächtig.

Wegen des frühen Wintereinbruchs sind warme Kleidung und Schuhe sowie Ski- und Skitourenausrüstung die Renner. „Das Weihnachtsgeschäft ist heuer deutlich früher angezogen“, berichtet der Centermanager des Europark. Bereits die ersten beiden Wochenenden waren auffällig gut besucht. „Dieser dynamische Trend bleibt bestehen“, sagt Manuel Mayer.

Drei Prozent mehr als im Vorjahr

In der dritten Vorweihnachtswoche liege der Umsatz schon um drei Prozent über dem Vorjahr. Knapp 20 Prozent der Kunden kämen aus dem benachbarten Bayern. Die rund 4.200 Parkplätze des Europarks seien zu 90 Prozent ausgelastet. „Es ist aber ein Kommen und Gehen. 200 bis 300 Parkplätze sind immer frei“, erklärt der Shoppingcenterleiter. Das Parkleitsystem funktioniere, es gebe keine Staus. „Gutscheine stehen bei vielen Kunden ganz oben auf der Liste“, sagte Mayer. Hier habe der Europark eine Steigerung von fünf Prozent zu verzeichnen.

Immer mehr Gutscheine

Auch im Designer Outlet Salzburg läuft das Weihnachtsgeschäft zur „vollsten Zufriedenheit“ des Managers Florian Went. Der dritte Einkaufssamstag sei bisher bereits leicht über den letzten beiden. Auch im Outlet nehmen die Gutschein-Verkäufe seit vier Jahren zu. „Früher gab es viel Umtausch, das ist deutlich weniger geworden durch die Gutscheine“, sagte Went zur APA. Jeder zweite Besucher des Designer Outlets kommt von außerhalb Salzburgs.

Die Geschenke-Trends in Salzburg: Aufgrund des Wetters und des frühen Wintereinbruchs werden viel Outdoorbekleidung, Ski und Skitourenausrüstung gekauft, berichten die Manager und Verkäufer. Auch Dauerbrenner wie Smartphones, Spielkonsolen und Haushaltsgeräte werden wieder verschenkt. Beim Spielzeug seien Klassiker wie Brettspiele oder Lego beliebt. Auch hochwertiger Schmuck, Designer-Handtaschen und Accessoires fänden regen Absatz.

Altstadt-Geschäfte bestens besucht

In der Salzburger Altstadt gehe der Trend zum individuellen handgefertigten Geschenk, sagte Inga Horny vom Altstadt Marketing. Ob der Wandspiegel aus der Glaserei, Wärmeschalen für die Terrasse vom Schmied oder ein Teppich vom Weber. Manufakturen in der Getreidegasse, die Handarbeit anbieten, hätten einen guten Zulauf. „Der Trend zu eher hochwertigen und längerfristigen Geschenken ist anhaltend“, erklärte Horny. Auch in der Altstadt läuft das Weihnachtsgeschäft besser als im Vorjahr. „Das letzte verlängerte Wochenende war besonders stark. Da kommen auch traditionell viele Gäste aus Italien“, sagte die Leiterin des Altstadt Marketings.

„Unter der Woche bisher weniger“

Eine Einschätzung, die auch Julia Peham-Zver von der Sparte Handel der Salzburger Wirtschaftskammer teilt: „Heuer waren bisher die Samstage sehr stark, dafür hat das Geschäft unter den Woche ein bisschen ausgelassen.“ Die Stimmung sei zwar nicht euphorisch aber gut und positiv. Peham-Zver rechnet mit einem besonders starken dritten Adventsamstag. „Weil der kommende Samstag auf den Tag vor Weihnachten fällt, wird er vor allem für den Einkauf von Lebensmitteln verwendet werden.“