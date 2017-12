Herbstferien: Debatte flammt wieder auf

Die neue Bundesregierung will Herbstferien einführen. Diese wurden in Salzburg schon vor sieben Jahren getestet und gleich wieder abgeschafft. Schüler, Lehrer und Eltern lehnten das Modell damals mehrheitlich ab.

In vielen europäischen Ländern sind Herbstferien aber längst eine Normalität. Frankreich hat sie schon lang - ebenso Deutschland, Schweiz, Dänemark und die Niederlande.

Ende Oktober/Anfang November

Insgesamt gibt es 24 europäische Staaten, in denen Lehrer und Schüler zwischen zwei Tagen und zwei Wochen ihre Herbstferien haben. In Österreich soll in Zukunft zwischen 26. Oktober und 2. November schulfrei sein.

Genau das konnten Salzburger Schüler schon im Schuljahr 2010/2011 genießen. Damals war es als einmaliger Versuch gedacht. In der darauf folgenden Befragung sprach sich die Mehrheit gegen weitere Herbstferien aus.

2010 fand sich in Salzburg keine Mehrheit

Befragt wurden 9.800 Erziehungsberechtigte, 3.100 Schüler und 2.900 Lehrer. In keiner der drei Gruppen fand die Fortsetzung der Herbstferien eine Mehrheit. Die damals von der SPÖ unter LH Gabi Burgstaller geführte Landesregierung beendete daraufhin den Ferien-Versuch nach dem ersten Anlauf.