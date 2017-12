„Kinder nicht mehr mit Ski geboren“

7.500 Schüler waren Mittwoch beim Salzburger Schulskitag auf den Pisten unterwegs. Mit dieser Aktion wollen die Seilbahnen die Lust der Buben und Mädchen auf das Skifahren wecken. Es kamen auch viele aus Oberösterreich.

Die Liftkarte ist an solchen Tagen für die Kinder gratis. 300 Schüler waren allein auf Schmittenhöhe in Zell am See (Pinzgau) unterwegs. Auch die Zweitklassler der Neuen Mittelschule Michaelbeuern (Flachgau) verlegten den Unterricht auf die Piste.

ORF

Auch Anfänger begeistert

Cami Kletzl aus Nußdorf am Haunsberg freut sich, wieder einmal ins Gebirge zu kommen: „Es ist entspannend, mit der Klasse einfach wieder einmal draußen unterwegs zu sein. Man kann es richtig genießen.“ Marcel Steindl aus Mattighofen im grenznahen Oberösterreich möchte sein Können weiter ausbauen: „Dass ich dann auch jeden Steilhang gut hinunterkomme.“

Und Schüler Florian Eder aus Nußdorf sagt, es sei sich bisher nie ausgegangen: „Jetzt bin ich da, und es ist einfach schön.“

„Wir müssen Kindern helfen“

Für viele Buben und Mädchen sind es die ersten Schwünge überhaupt. Durch den Aktionstag soll die Freude am Skifahren geweckt werden, sagt Organisator Franz Schenner: „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Kinder nicht mehr mit Ski auf die Welt kommen. Wir müssen ihnen helfen, dass sie auf die Ski steigen. Da sind solche Aktionstage mit den Schulen ideal.“

Der Lehrer Norbert Wallner betont, man müsse gerade den Anfängern die Angst nehmen: „Das Schnuppern an solchen Tagen klappt gut, und wir haben dann immer alle Schüler beim Skikurs mit dabei.“

Schon seit sechs Jahren gibt es alljährlich den Salzburger Schulskitag.