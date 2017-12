Führungswechsel bei Alpen-Maykestag

Beim Salzburger Werkzeughersteller Alpen-Maykestag mit Sitz in Puch bei Hallein (Tennengau) hat es einen Führungswechsel gegeben. Die gebürtige Kärntnerin Claudia Zoff (40) löste Wolfgang Stangassinger in der Geschäftsführung ab.

Stangassinger will sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Maschinenbauingenieurin und Managerin, die elf Jahre bei der Österreich-Tochter eines Schweizer Labortechnik-Herstellers tätig war, zuletzt als Geschäftsführerin, will bei Alpen-Maykestag unter anderen auch die Bereiche Forschung und Entwicklung ausbauen.

48 Millionen Euro Jahresumsatz

Der Bohrer- und Fräserhersteller verfügt über Produktionswerke in Puch, St. Gallen (Steiermark) und Ferlach (Kärnten). Das Unternehmen erzeugt jährlich 36 Millionen Werkzeuge und erzielt mit 320 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 48 Millionen Euro.

