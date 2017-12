Nach der Wahl: Erste Beratungen über Zukunft

Am ersten Tag nach seiner Wahl zum Salzburger Bürgermeister hat Harald Preuner (ÖVP) am Montag der politische Alltag wieder eingeholt. Abgesehen von der täglichen Arbeit stehen aber auch politische Gespräche auf dem Programm.

Um halb zehn am Vormittag hat Salzburgs neu gewählter Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) das dritte Bahngleis nach Freilassing offiziell eröffnet - für einen Politiker ja ein durchaus angenehmer Termin. Haariger ist schon ein Gespräch, das im Anschluss angesetzt wurde: da verhandelt Preuner nämlich mit der SPÖ über die Ressortverteilung in der Salzburger Stadtregierung. Als sicher gilt, dass Preuner die Finanzen selbst übernimmt - so wie das ja auch sein Vorgänger Heinz Schaden gehalten hat.

Erste Senatssitzung am Montagnachmittag

Zu den offenen Fragen zählt dagegen, welche Agenden zum Beispiel der künftige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) bekommt, hier wird es möglicherweise auch einen Abtausch mit dessen SPÖ-Kollegin Anja Hagenauer geben. Am Nachmittag steht dann schon die erste Sitzung des Stadtsenats auf dem Programm.

ORF

Im Vorfeld soll schon geklärt werden, ob man zum Beispiel NEOS-Stadträtin Barbara Unterkofler die Zuständigkeit für die städtische Immobiliengesellschaft SIG und damit für den Neubau des Paracelsusbads zurück gibt. Ex-Bürgermeister Heinz Schaden hatte ihr diese Zuständigkeit ja entzogen.

Angelobung am Donnerstag

Am Donnerstag wird Harald Preuner dann offiziell als neuer Bürgermeister angelobt, ebenso Bernhard Auinger als neuer Vizebürgermeister.

Link: