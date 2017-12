Mann schießt um sich: Massenpanik in Nachtlokal

Bei einer Massenpanik in einem Nachtlokal in Wals-Himmelreich (Flachgau) ist in der Nacht auf Sonntag ein Gast verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Auslöser war nach Angaben der Polizei ein rausgeworfener Lokalgast

Der 23-jährige Österreicher dürfte sich zunächst in dem Lokal aufgehalten haben, wurde jedoch hinausgeworfen. Daraufhin nahm der Mann zuerst einen Metallgegenstand und schlug damit die Scheibe der Eingangstür zum Lokal ein. Dann zückt er eine Gaspistole und gab mehrere Schüsse ab.

Arnold Klement

Etwa 100 Menschen ergriffen die Flucht

Das löste eine Massenpanik unter den anwesenden Gästen aus. Nach Angaben von Augenzeugen flüchteten an die 100 Personen aus dem Lokal, eine von ihnen wurde verletzt. Rot-Kreuz-Helfer brachten die verletzte Person mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus.

Ein Großaufgebot von Polizisten konnte den Schützen noch an Ort und Stelle antreffen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, der Mann wurde angezeigt.