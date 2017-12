Bus nach Kollision mit Schneepflug abgestürzt

In der Pinzgauer Gemeinde Kaprun ist am Freitagnachmittag ein Kleinbus mit einem Schneepflug kollidiert und rund zehn Meter tief in einen Straßengraben gestürzt. Bei dem Unfall wurden drei Personen veletzt.

Der 26-jährige polnische Lenker war mit einem Kleinbus in Kaprun (Pinzgau) unterwegs. Dabei sei er nach eigenen Angaben auf die Gegenfahrbahn gefahren um auf der schneebedeckten Straße einen Auffahrunfall mit dem Auto vor ihm zu verhindern.

Dabei sei er dann mit dem Schneepflug kollidiert und rund zehn Meter in den Straßengraben gestürzt.Rot-Kreuz-Helfer haben drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute haben den Kleinbus aus dem Straßengraben geborgen.