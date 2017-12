Mozartkugel: Vorbild für Triestiner Mehlspeise

Konditoren in Triest wollen eine Mehlspeise kreieren, die wie Salzburgs Mozartkugel international Furore machen soll - zum 300. Geburtstag und zu Ehren von Österreichs Regentin Maria Theresia, die Triest aus dem Dornröschenschlaf holte.

Die neue Süßspeise soll unter dem Namen „La Teresiana“ zum internationalen Symbol für Triest werden - wie die Mozartkugeln für Salzburg. Für die Zubereitung der „Teresiana“ nach mitteleuropäischer Tradition sollen nur natürliche Produkte ohne Konservierungsmittel verwendet werden. Eine Jury aus Konditoren und Gastro-Kritikern soll die beste Kreation wählen. In Salzburg stehen schon einige Fachkollegen der Triestiner in den Startlöchern, um das neue Produkt zu verkosten. Und in Stadt und Land Salzburg gibt es viele, die Triest und seine vielfältige Umgebung bei Kurzurlauben oder über Wochenenden immer wieder gerne besuchen - auch für kulinarische Genüsse.

Globale Vernetzung, Tauernbahn, Boom

Bis 18. Februar 2018 läuft in Triest noch die Ausstellung „Maria Theresia und Triest: Geschichte und Kulturen der Stadt und ihres Hafens“, und zwar im Komplex „Magazzino delle Idee“.

Unter der Herrschaft der österreichischen Regentin entwickelte sich Triest von einem kleinen Provinzhafen zum europäischen und global vernetzten Handelszentrum. Zurückgeführt wird das unter anderem auf zahlreiche Reformen, für die damalige Zeit moderne Gesetze und die Förderung von Institutionen wie Börse und Versicherungen. Auch die Tauernbahn zwischen Schwarzach/St. Veit (Pongau) und Villach wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch gebaut, um den zentraleuropäischen Raum besser an die Hafenstadt Triest anzubinden.

Lange von Venedig unterjocht

In der Zeit, bevor Maria Theresia und die Habsburger in Triest, der Nachbarstadt Monfalcone sowie in Rijeka und Pula (Istrien) die Macht übernahmen, hatte die Region im Karst unter der wirtschaftlichen Dominanz des allmächtigen Nachbarn Venedig schwer zu leiden. Die Venezianer beherrschten als schwerreiche Profiteure der Kreuzzüge über Jahrhunderte die Adria und das gesamte östliche Mittelmeer bis Ägypten und den Libanon lange unangefochten. In Kreta und im Nahen Osten etablierten sie für den Fernhandel mit Produkten der Seidenstraße aus Asien mächtige Hafenstädte und Stützpunkte, die sich gegen die Einheimischen und Konkurrenten aus anderen Teilen Europas richteten. Dieses Imperium wurde erst schwächer, als 1453 die muslimischen Osmanen das von Venedig schon stark geschwächte Konstantinopel (Byzanz) eroberten, die Metropole der orthodoxen Christenheit.