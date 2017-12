Betrugs-Verdächtige nach 14 Monaten aus U-Haft

Im mutmaßlichen Betrugsfall der Firma Goldprofessionell in Wals (Flachgau) wurden am Dienstag die zwei Verdächtigen enthaftet. Der Ex-Geschäftsführer und der Ex-Prokurist saßen zum Teil 14 Monate lang in Untersuchungshaft.

ORF

Die Firma Goldprofessionell Austria bot Edelmetall als sichere Wertanlage an, soll dabei zwischen 2012 und 2016 aber möglicherweise 2.200 Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz geprellt und einen Schaden von mindestens fünf Millionen Euro verursacht haben. Die zwei Verdächtigen sollen das Geld der Anleger für private Zwecke verwendet haben. Die Firma war im Herbst 2016 in die Pleite geschlittert.

Die beiden Verdächtigen waren im Oktober 2016 verhaftet worden. Nur der Geschäftsführer wurde heuer Ende März vorübergehend aus der U-Haft entlassen, aber Anfang Mai wieder in Haft genommen.

Ermittlungen „weit fortgeschritten“

Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sind nach eigenen Angaben weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Die zwei Ex-Manager müssen sich laut Entscheidung des Landesgerichts Wien eine bestimmte Arbeit suchen, sich an einer bestimmten Adresse aufhalten und stets erreichbar sein.

