Rückruf von 1.200 Freilandeiern

Einen öffentlichen Rückruf gibt es derzeit für 186 Packungen der Firma „Toni`s Freilandeier“. Auch Salzburg ist davon betroffen, bis zu 1.200 Eier mit Salmonellen könnten hier in den Handel gelangt oder schon verspeist worden sein.

Betroffen seien Packungen mit sechs Eiern der Größe M, die ausschließlich an Billa- und Adeg-Filialen verkauft wurden, heißt es vom Unternehmen in Knittelfeld. Im Zug einer tierärztlichen Routineüberprüfung sind bei einem der rund hundert Bauernhöfe, die an „Toni`s Freilandeier“ zuliefern, Salmonellen festgestellt worden. Obwohl die Tiere laut Erzeuger gegen diese Bakterien geimpft waren.

Code auf der Packung checken

Erkennbar sind die verseuchten Packungen über diesen Code: 1-AT-3551199. Er weist auf den bäuerlichen Erzeuger hin.

Solche Eier seien auch nach Salzburg geliefert worden, sagt Christian Winter, Qualitätsmanager der Erzeugerfirma: „Nach Salzburg wurden insgesamt 186 Packungen ausgeliefert zum Lager einer Handelskette.“ Konkret betroffen sind knapp 166 Packungen zu je sechs Eiern der Größe M und 20 Zehner-Packungen. Als Haltbarkeitsdatum ist der 3. Dezember auf den Packungen angegeben. Die meisten dieser Eier wurden vermutlich schon gegessen.

Rückgabe auch ohne Kassazettel möglich

Salmonellen können zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und Kreislaufbeschwerden führen. Besonders gefährdet sind Kinder, Schwangere und ältere Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Bei Verdacht empfiehlt sich ein sofortiger Besuch beim Arzt. Wer noch eine dieser Eierpackungen hat, kann diese - auch ohne Kassazettel – zurückgeben und bekommen das Geld wieder.

