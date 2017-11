Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand sind Montag in Salzburg-Süd vermutlich drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Männer der Berufsfeuerwehr brachten acht Bewohner des Hauses mit zwei Drehleitern in Sicherheit.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Stiegenhaus bereits so verraucht, dass der Weg ins Freie aus den oberen Stockwerken versperrt war.

77-Jährige wurde bewusstlos

Die anwesenden Bewohner des Mehrparteienhauses in der Franz-Wallack-Straße in Salzburg-Süd seien von der Feuerwehr evakuiert worden, erklärte eine Polizeisprecherin. Eine 77-jährige Bewohnerin jener Wohnung, in der das Feuer offenbar ausgebrochen war, wurde zunächst von ihrem 57-jährigen Pfleger ins Stiegenhaus gezogen. Die Frau war bereits bewusstlos - und dann von Beamten einer Polizeistreife geborgen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Verdacht auf Rachgasvergiftungen

Der Pfleger hatte den Brand auch entdeckt und Alarm geschlagen. Das Rote Kreuz brachte die offenbar schwer verletzte Pensionistin ins Unfallkrankenhaus. Zwei weitere Frauen im Alter von 70 und 74 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Landeskrankenhaus eingeliefert.

Kerze beim Pflegebett als Ursache?

Der Brand konnte von Einsatzkräften gelöscht werden. Die Berufsfeuerwehr verwendete schweren Atemschutz. Laut einem Brandsachverständigen dürfte eine Kerze, die neben dem Pflegebett der Salzburgerin stand, das Feuer ausgelöst haben. Die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt. Im Einsatz standen 25 Mitglieder der Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg, acht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Liefering sowie Helfer des Roten Kreuzes, ein Notarzt und fünf Polizeistreifen.