Neue Fernbushaltestelle in Salzburg-Süd

Die seit dem Sommer angekündigte Fernbushaltestelle beim Park & Ride Parkplatz Salzburg-Süd soll ab Dezember Realität werden. Die dafür notwendigen Umbauarbeiten sind bereits abgeschlossen.

Die neue Haltestelle in Salzburg Süd soll die bislang einzige andere Haltestelle in der Lastenstraße im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofs entlasten. Beim Park & Ride Parkplatz in Salzburg-Süd gab es bis Februar des heurigen Jahres bereits eine Haltestelle - dann kam allerdings der von der Stadt und den Grundeigentümern verordnete Stop, weil die Fläche für Pendler gebraucht werden würde - mehr dazu unter: Kein Platz für Fernbushaltestellen (salzburg.ORF.at; 8.2.2017)

Zu wenig Platz und zu wenig Infrastruktur

In der Lastenstraße reichte allerdings weder die Kapazität noch die Infrastruktur aus, kritisierten Busunternehmer. Im Sommer hatte die Stadt nach intensiver Standort Suche eine Lösung angekündigt. Mit Zustimmung des Landes, das für die Vergabe von Haltestellen zuständig ist, fiel die Entscheidung auf den Standort Salzburg-Süd.

ORF

Breitere Haltebucht in Salzburg-Süd

Neben dem Park & Ride Parkplatz wurde die Auffahrtsrampe entsprechend umgebaut. Mit Zustimmung des Grundeigentümers Land Salzburg wurde außerdem eine breitere Haltebucht geschaffen, die ab Dezember Platz für sechs Fernreisebusse bieten soll. Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Grüne Bürgerliste) erhofft sich damit eine Entspannung der Situation in der Lastenstraße.

