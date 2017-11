Ausstellung: Wenn Sportler bis ans Limit gehen

Der Salzburger Karateka Thomas Kaserer ist nicht nur Sportler, sondern auch Fotograf. Bei seiner ersten Vernissage zeigt er Bilder von Sportlern, die beim Training bis ans Limit gehen.

Vor drei Jahren kaufte er sich seine ersten Fotoapparat, mittlerweile bringt er Sport und Kunst zusammen. Aufnahmen aus dem Olympiazentrum in Rif (Tennengau) bei Trainingseinheiten seiner Kollegen. Auf seinen Bildern sehe man Leistungssportler, die ans Limit gehen, sagte Kaserer. Die Bilder tragen den Titel „99 Prozent, denn dass sei die Zeit, die man ins Training investiert“, erklärte der Karateka.

Thomas Kaserer

„Man sieht selten Sportler, die aus sich herausgehen“

Bei seinen Aufnahmen sei der Vorteil, dass ihn die Sportler nicht als Fotografen, sondern als einer von ihnen sehen, erklärte Kaserer. Die Sportler hätten ihn als Fotografen gut ausblenden können. Er habe den Vorteil, dass sich jeder aufs Training konzentriert habe und alles gegeben hat. „Wenn ein Mensch ans Limit geht - alles aus sich herausholt und dann am Boden liegt und fertig ist - das wollte ich zeigen“, sagte Kaserer. Denn Momente, in denen Sportler aus sich herausgehen, sehe man selten.

Top-Athleten am Ende ihrer Kraft

Auf den Bilder des Karatekas zu sehen sind unter anderem Leichtathlet Günther Matzinger, Skifahrerin Mirjam Puchner, Leichtathletin Stephanie Bendrat oder der Ringer Amer Hrustanovic. Er beschrieb sein Foto so: „Das war ziemlich hart. Wir sind sechsmal 400 Meter gelaufen mit einer Pause. Das hatte es schon in sich und ich glaube, dass man das auf dem Foto auch sieht“, sagte der Ringer. Zu sehen sind die Bilder ab kommender Woche im Olympiazentrum in Rif.