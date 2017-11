Stadt Salzburg wählt neuen Bürgermeister

In der Stadt Salzburg wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Langzeit-Stadtchef Heinz Schaden (SPÖ) war nach seiner Verurteilung in einem Prozess um den Salzburger Finanzskandal zurückgetreten.

Insgesamt stehen sechs Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl am 26. November zur Wahl: Der langjährige Vize-Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), der derzeit die Amtsgeschäfte führt. Bernhard Auinger (SPÖ), Nachfolger von Heinz Schaden und Klubchef der SPÖ im Gemeinderat. Außerdem Johann Padutsch (GRÜNE), der seit 35 Jahren im Gemeinderat sitzt. Stadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) tritt an, sowie Klubobmann Andreas Reindl für die FPÖ. Für die Ein-Mann-Fraktion Liste Salz geht Christoph Ferch ins Rennen.

Themen: Straßenverkehr und billigeres Wohnen

Der Wahlkampf war dominiert vom Thema Straßenverkehr, alle Kandidaten versprechen Lösungen für die staugeplagte Stadt. Billigeres Wohnen verlangen auch alle. Was die sechs Bewerber konkret in der Stadt Salzburg ändern wollen und ihre anderen Standpunkte lesen Sie in den ORF-Salzburg-Wahlinterviews - mehr dazu in: Bürgermeisterwahl: Positionen der Kandidaten (salzburg.ORF.at; 24.11.2017)

ORF

Umfragen sehen SPÖ gegen ÖVP Match

Rot gegen Schwarz, SPÖ gegen ÖVP - Auf dieses Match dürfte die Bürgermeister-Entscheidung hinauslaufen, das legen zumindest die Umfragen nahe. Auch Politologe Peter Filzmaier sah in seiner ersten Einschätzung einen Zweikampf zwischen Bernhard Auinger (SPÖ) und Harald Preuner (ÖVP) - mehr dazu in: Bürgermeisterwahl: Filzmaier sieht Zweikampf (salzburg.ORF.at; 11.11.2017)

Rund 113.000 Salzburger wahlberechtigt

Rund 113.000 Salzburger und Salzburgerinnen sind wahlberechtigt. Insgesamt wurden rund 7.600 Wahlkarten ausgestellt. Die Wahllokale in den 16 Wahlsprengeln der Stadt Salzburg haben von 7.00 bis 16.00 Uhr offen.

Beobachter erwarten, dass eine Stichwahl zwischen zwei Kandidaten in zwei Wochen nötig ist. Wer auch immer gewinnt, regiert nur für eineinhalb Jahre, dann folgt die nächste turnusmäßige Wahl.

Neuwahl nach Schaden-Rücktritt

Nach 18 Jahren als Bürgermeister war Heinz Schaden (SPÖ) im September zurückgetreten, nachdem er in einem Prozess rund um den Salzburger Finanzskandal verurteilt wurde - mehr dazu in: Schaden trat zurück, Preuner übernahm (salzburg.ORF.at; 20.9.2017)