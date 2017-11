21-Jähriger im Mirabellgarten überfallen

Ein 21-Jähriger ist im Mirabellgarten im Salzburger Stadtzentrum von zwei Männern überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Die Täter nahmen ihm Geldbörse, Uhr und Handy ab und flohen.

Der 21-jährige Salzburger wurde bereits Dienstagabend von den beiden Unbekannten auf einer Parkbank angesprochen. Die beiden zückten Messer, drohten ihn zu töten und forderten alle Wertgegenstände, die er bei sich trug.

Nach dem Raub flüchteten die beiden Unbekannten mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Salzach. Das 21-jährige Opfer war durch den Überfall so schockiert, dass es erst am Mittwoch zur Polizei ging und den Überfall anzeigte. Die Beamten suchen nun nach den beiden Räubern.

Geschäftsangestellter wehrte Räuber ab

Räuber abwehren konnte dagegen ein Angestellter eines Geschäfts in Hallwang (Flachgau) Mittwochnachmittag: Der 38-jährige Mitarbeiter hatte bemerkt, dass ein Unbekannter einen auf einer Palette vor dem Geschäft stehenden Staubsauger mitnehmen wollte.

Als der Angestellte den Täter zur Rede stellte, kam es zwischen den beiden zu einer Rangelei. Ein Komplize des Mannes attackierte zudem den 38-Jährigen mit einer Eisenstange. Eine Passantin sah die Auseinandersetzung und begann zu schreien. Daraufhin ließen die beiden Täter von dem Angestellten ab, stiegen ins Auto und flohen. Bei einer sofortigen Fahndung konnten sie nicht gefasst werden. Der Angestellte wurde durch die Attacke verletzt.