Wieder Einbrecher unterwegs

In den Salzburger Stadteilen Maxglan und Leopoldskron-Moos sind wieder Einbrecher unterwegs gewesen. Unbekannte durchsuchten in der Nacht auf Mittwoch eine Wohnung und ein Haus.

In Maxglan sind die Einbrecher über den Balkon in eine Wohnung eingedrungen. Sie schlugen eine Glasscheibe ein und durchsuchten alle Räume. Ob und wie viele Gegenstände gestohlen wurden, das ist laut Polizei bisher nicht bekannt.

Dieselben Täter auch in Moos?

Ähnlich ist die Lage in der Salzburger Moosstraße. Hier drangen Unbekannte in ein privates Wohnhaus ein, nachdem sie die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen hatten. Auch hier wurden alle Räume durchsucht. Und auch in diesem Fall ist noch nicht bekannt, was und wie viel erbeutet wurde.

