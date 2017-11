Neue Runde im Wildschwein-„Krieg“

Der schwere und lange Konflikt zwischen dem Gatterjagd-Besitzer Max Mayr-Melnhof und Tierschützern geht in die nächste Runde. Nun bezichtigen diese den Forstwirt und Jagdherren des Raubes. Der weist das vehement zurück.

Nach einer Anzeige von Tierschützern wegen Raubes bei einer Gatterjagd im Flachgau am Montag hat die Polizei ihre Ermittlungen eingeleitet. Martin Balluch vom Verein gegen Tierfabriken (VgT) erhebt den Vorwurf, wonach zwei seiner Aktivisten, die „friedlich von der öffentlichen Straße“ in das Jagdgatter filmten, von „Schlägern“ angegriffen worden seien. Diese hätten ihnen Film- und Fotomaterial geraubt.

Balluch: „Verletzung, Nötigung, Drohung“

Die „Schläger“ seien Begleiter von Gatterjagd-Besitzer Max Mayr-Melnhof gewesen, der sich an diesen Übergriffen auch selbst beteiligt hätte, erklärt VgT-Obmann Balluch. Wegen den Vorfälle in der Antheringer Au seien auch Anzeigen wegen Körperverletzung, Nötigung und gefährlicher Drohung in Vorbereitung. Der Wert der „geraubten Gegenstände“ betrage 1.300 Euro.

Mayr-Melnhof: „Infame Lüge“

Jagdleiter und Grundeigentümer Mayr-Melnhof bestritt die Vorwürfe im Gespräch mit der APA vehement. Die Anschuldigungen seien eine „infame Lüge“. „Wir haben niemanden etwas geraubt, ich habe auch niemanden gewürgt.“ Dass er oder einer seiner Begleiter Personen tätlich angegriffen oder beraubt hätten, entbehre jeder Grundlage. „Meine Überzeugung ist, dass sie zum einen von ihren massiven, tätlichen Angriffen auf ein Jagdschutzorgan ablenken wollten und zum anderen, dass sie - auf Kosten der Wahrheit - ihre aktuelle Kampagne befeuern wollen.“

„Nur festgehalten, nicht verletzt“

Dass die Jagd selbst ohne Vorkommnisse abgelaufen sei, sei nur dem Umstand geschuldet, dass durch das Einschreiten von Jagdschutzorganen zwei vermummte Aktivisten vom Betreten des Sperrgebietes abgehalten werden konnten, erklärte Mayr-Melnhof, der auch Landesjägermeister ist. Ein Aktivist, der sich ihnen gegenüber nicht ausweisen habe wollen, sei bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei von Jagdschutzorganen festgehalten, aber nicht verletzt worden. Der Mann habe bei einem Fluchtversuch ein Jagdschutzorgan vorsätzlich niedergerammt, der 75-Jährige habe eine Schulterverletzung erlitten. Laut Polizei wurde die als Aktivist bezeichnete Person zur Abklärung des Sachverhaltes auf die Dienststelle gebracht, dann aber wieder entlassen.

Posten Bergheim ermittelt

Bei der Polizei haben Montagabend zwei Personen eine Anzeige „grundsätzlich wegen Raubes“ erstattet, erklärte am Dienstag eine Polizeisprecherin. Die zuständige Polizeiinspektion Bergheim werde den Vorwürfen nachgehen: „Die Ermittlungen laufen.“ Der VgT hält die Gatterjagd für Tierquälerei und führt seit rund eineinhalb Jahren eine Kampagne gegen den Salzburger Gatterjagdbesitzer. Der Konflikt wurde schon mehrmals vor Gericht ausgetragen.

