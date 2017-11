Runderneuerung für Salzburger Zwergerl

Insgesamt 28 Zwerge aus Untersberger Marmor wurden Ende des 17. Jhdt. im „Zwergerlgarten“ des Schloss Mirabell aufgestellt. Die 17 noch vorhandenen Steinskulpturen müssen jetzt dringend restauriert werden.

Regen, Schnee, Wind und Wetter haben den Statuen im ältesten Zwergengarten Europas nebem über die Jahre arg zugesetzt. Heute ist der helle Marmor unter einer grauen Schmutzschicht kaum noch zu erkennen, sagt Landeskonservatorin Eva Hody vom Bundesdenkmalamt. „Das Hauptproblem ist, die Zwerge stehen unter den Bäumen und sie stehen ohne Sockel praktisch in der Erde. Das tut dem Steinmaterial auf Dauer nicht gut“, sagt Hody.

ORF

Restauration mit feinem Dampf- und Sandstrahl

Steinrestaurator Erich Reichl ist für die „Schönheitskur“ verantwortlich und nahm am Montag die Zwerge in seine Obhut. „Wir beginnen mit einem sehr schonenden Mikrodampfstrahl. In einem zweiten Arbeitsschritt wird dann mit einem Mikrosandstrahl nachgereinigt. Aber nur partiell weil die Patina, die Alterswertigkeit der Skulpturen erhalten bleiben soll“, sagt Reichl.

ORF

Künftig erhöht und geschützt präsentiert

Die restaurierten Zwerge werden künftig auf der Grünfläche weiter entfernt von den Bäumen aufgestellt und außerdem auch neu gruppiert. Zusätzlich erhalten sie ein Podest als Schutz vor zudringlichen Touristen. Die Leute sitzen manchmal wirklich auf den Schultern der Zwerge. Wir finden das weniger lustig, weil die Zwerge einfach zu wertvoll für solche Spielereien sind, sagt Stadtgarten-Direktor Christian Stadler. Im kommenden Frühjahr werden die 17 Zwerge in den neu gestalteten Basteigarten zurückkehren.