Grüne sehen Chancen bei Landtagswahl

Salzburgs Grüne hoffen - trotz des für sie desaströsen Ergebnisses der Nationalratswahl - auf Erfolg bei der kommenden Landtagswahl im Frühjahr und auf eine Umkehrung des Abwärtstrends. Es sei noch genug Zeit.

115 Mitglieder der Salzburger Grünen aus allen Landesteilen sind nach Hallein ins Kolpinghaus gekommen. Nun werden die Wunden geleckt, nach dem Absturz bei der Nationalratswahl auch in Salzburg. Es gebe viel Gesprächsbedarf, sagte Landesgeschäftsführer Rudi Hemetsberger bei der Begrüßung. Es wird in Kleingruppen über das aus der Sicht von Grünen katastrophale Wahlergebnis diskutiert. Medien sind dabei nicht erwünscht.

Selbstkritik, indirekte Kritik an ÖVP

Dass Fehler passiert seien, das haben einige Parteimitglieder schon vor Beginn der Versammlung betont – zum Beispiel dieser Mann: „Mit der Trennung von Peter Pilz, mit den Problemen mit der Parteijugend – dann kommt es so weit, das man uns alle abwählt. Es ist eigentlich eine unglaubliche Situation jetzt.“

Eine Frau sagt, der Ausschluss der jungen Grünen sei kommunikativ „ganz schlecht gelaufen“. Es sei mit nicht zu argumentieren: „Auch wenn die Statuten das vorgesehen haben.“

„Wir müssen mit der vornehmen Zurückhaltung aufhören im Land Salzburg, unserem Koalitionspartner gegenüber“, so spielte ein Parteimitglied gegenüber dem ORF-Reporter auf die Zusammenarbeit mit der ÖVP in der Landesregierung an: „Wir machen die Arbeit, und er holt sich die Rosen. Das kann es nicht sein.“ Gemeint ist damit offenbar Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Rössler wieder Spitzenkandidatin

In Hallein betonen die Grünen nun neuerlich, die Nationalratswahl sei eine Sache gewesen, aber die Landtagswahl wäre eine andere. Bis zur kommenden Wahl sei noch genügend Zeit, den Abwärtstrend umzukehren, zeigte sich Landesparteichefin und Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Rössler optimistisch. Sie dürfte am Nachmittag wieder zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr gekürt wird, das ist praktisch fix. Es gibt nämlich keine anderen Kandidaten.