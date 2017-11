2,3 Prozent mehr Gehalt für Landesbeamte

Anders als andere Bundesländer übernimmt das Land Salzburg den Gehaltsabschluss der Bundesbeamten in voller Höhe. Auf Bundesebene soll es um 2,3 Prozent hähere Gehälter geben.

Der in der Salzburger Landesregierung zuständige Personallandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) will diese Erhöhung auch den Salzburger Landesbeamten zukommen lassen. Anders ist die Lage in Oberösterreich und Steiermark. Dort sind eigene Verhandlungen geplant.

Noch Gespräche mit Personalvertretung

In Salzburg soll es demnächst ebenfalls Gespräche mit der Personalvertretung der Beamten und Vertragsbediensteten geben. Die von Schwaiger angepeilte Einigung auf einen Abschluss nach dem Vorbild des Bundes gilt aber schon als fix.