Finanzskandal: kommt zweiter U-Ausschuss?

Dem Salzburger Landtag könnte in den kommenden Monaten unerwartet noch ein zweiter Untersuchungsausschuss zum Finanzskandal bevorstehen. Landtagsabgeordneter Helmut Naderer (Freie Wähler Salzburg) stellte einen Antrag.

Am Freitag reichte Landtagsabgeordneter Naderer einen entsprechenden Antrag in der Landtagsdirektion ein. Laut Geschäftsordnung steht dieses Recht jeder Partei einmal in der Legislaturperiode zu. Derzeit ist Naderers Antrag allerdings noch nicht vollständig. Dem einzigen Mandatar der Freie-Wähler-Salzburg-Partei fehlt dazu noch die Unterschrift eines oder einer weiteren Abgeordneten, teilte Landtagsdirektor Wolfgang Kirchtag mit. „Bekommt er die, ist dem Verlangen nachzugeben und der Untersuchungsausschuss muss stattfinden“.

Naderer will politische Verantwortung prüfen lassen

Naderer teilte am Freitag mit, er wolle die politische Verantwortung des Salzburger Finanzskandals von 2012 weiter prüfen lassen. Er wolle die Rolle der Regierungsmitglieder neuerlich durchleuchten und zudem die Gesamtkosten für die Affäre erfahren. Laut der Landtags-Direktion wäre ein Ausschuss noch möglich, auch wenn Ende April in Salzburg gewählt wird. Die anderen Fraktionen können den Ausschuss nicht verhindern. In den nächsten Landtagssitzungen soll der Ausschuss konkret werden.

Parteien: „Profilierungsversuch von Naderer“

Politiker verschiedenster Parteien orteten am Freitag als erste Reaktion einen Profilierungsversuch Naderers. Mehrere Landtagsabgeordnete warfen ihm vor, den Landtag für seine One-Man-Show zu nutzen. „Die politische Verantwortung ist geklärt, jetzt sind die Gerichte am Zug", sagte Cyriak Schwaighofer, Klubsprecher der Grünen. Auch der ÖVP-Klub reagierte mit Unverständnis.