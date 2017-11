100 bis 200 Postsendungen gestohlen

Unbekannte Täter haben Mittwochvormittag in der Stadt Salzburg die Tasche eines Postzustellers gestohlen. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. Es ist heuer nicht die erste Tat dieser Art.

In der gelben Depottasche mit der Aufschrift „Eigentum der Österreichischen Post“ befanden sich laut Polizei ungefähr 100 bis 200 Postsendungen, welche an Kunden in der Altstadt adressiert waren. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern gibt es noch nicht. Die Ermittler ersuchen mögliche Zeugen dennoch um Hinweise.

Ähnlicher Diebstahl im Frühsommer

Schon Ende Juni 2017 haben unbekannte Täter in der Salzburger Innenstadt einen Briefträger bestohlen. Eine in der Griesgasse hinterlegte Depottasche der Post mit bis zu 400 Briefen fehlt seither - mehr dazu in salzburg.ORF.at (29.6.2017)