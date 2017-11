Roland Kaiser mit neuem Album zu Gast

Roland Kaiser ist Mittwoch live zu Gast in ORF Radio Salzburg gewesen - einer der erfolgreichsten Schlagerstars in Europa. Vor kurzem ist sein 27. Studioalbum erschienen, und ans Aufhören denkt der 65-Jährige noch lange nicht.

Der Sänger plant auch schon die nächste große Tournee. Seit 43 Jahren steht der Unverwüstliche und vielfach Verehrte und Geehrte auf den Bühnen. Viele Fans schätzen nicht nur seine Musik, auch sein Charisma, seine Menschenfreundlichkeit, die authentische Art und sein Stil als Gentleman begeistern viele.

„Lieber Unruhestand als Ruhestand“

An Ruhestand denke er noch lange nicht, sagte der prominente Gast in Radio Salzburg: „Viele Leute in dem Alter beschäftigen sich mittlerweile damit, ob sie aus ihrem Ruhestand einen Unruhestand machen. Viele machen ihr Hobby zum Beruf. Jeder Mensch, der in ein bestimmtes Alter kommt, braucht eine Beschäftigung.“

Great German Songbook auf andere Art

Für sein neues hat Kaiser 16 seiner alten Hits in neuen Versionen aufgenommen - mit neuen Arrangements und auf andere Weise als die Originale: „Es ist immer spannend, was man aus vorhandenen Songs noch machen kann. Man kann zwischen Stilen pendeln, und es wird spannend, wie die Menschen das beurteilen.“

Es gibt viele neue Arrangements und innovative Töne des Stars.

Und auch eine große Tournee plant er wieder im kommenden Jahr. Motivationsprobleme habe er nicht. Im Gegenteil, der Zeitplan sei dicht gedrängt.

Langweilig wird ihm nie

Und das freue ihn, schmunzelt der gebürtige Berliner, der schon lange in Münster (Westfalen) lebt: „Und dann beginnen schon die Proben für die Open-Air-Tournee. Und wenn die zu Ende ist, beginnt die Arena-Tournee, und dann folgt schon wieder die nächste Open-Air-Tournee.“ Und deshalb präsentiert der Schlagerstar sein neues Album - nach 43 Jahren im Show-Geschäft - mit viel Gelassenheit und großer Freude, wie er betont.

