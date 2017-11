166 km/h in Tesla bei ‚Luft-80er‘: Führschein weg

Sonntagnachmittag war eine 62-jährige Wienerin mit ihrem Elektroauto viel zu schnell in der „Luft-80er“-Zone auf der Westautobahn (A1) bei Salzburg unterwegs. Sie wurde mit 166 km/h erwischt und ist jetzt ihren Führerschein los.

Die 62-Jährige war in ihrem Tesla auf der Richtungsfahrbahn Wien bei der Ausfahrt Wals (Flachgau) einer Zivilstreife aufgefallen. Die Beamten der Landesverkehrsabteilung hielten die Frau an, weil sie in der Tempo-80-Beschränkung mit 166 km/h gemessen worden war. Die Frau sagte zu den Polizisten, dass sie zwar die Tempobeschränkungs-Schilder auf der Autobahn gesehen habe. Sie sei aber mit dem Elektroauto völlig überfordert gewesen und habe deshalb das Limit so deutlich überschritten.

ORF

Immissionsgesetz-Strafe auch mit Elektroauto

Wegen der Überschreitung um 86 km/h nahmen die Polizisten der Frau ihren Führerschein ab. Zusätzlich wird sie sowohl wegen der Tempoüberschreitung als auch wegen eines Verstoßes gegen das Immissionsgesetz-Luft (IG-L) angezeigt. Hier müsse die Frau mit zwei Geldstrafen rechnen, sagte Polizeisprecher Michael Rausch gegenüber dem ORF: Denn auch wenn sie mit einem Elektroauto unterwegs gewesen sei, werde sie nach dem IG-L angezeigt - und diese Anzeigen führten in der Regel auch zu Strafen, so Rausch.

Nach der Polizeikontrolle übergab die 62-Jährige das Steuer an ihren Sohn. Dieser setzte die Fahrt dann fort.

