Explosionsgefahr: Hauptverkehrsader war „zu“

Explosionsgefahr wegen einer in Brand geratenen Gasflasche auf einer Baustelle führte Mittwochnachmittag zu einer Sperre einer Hauptverkehrsader in der Stadt Salzburg - der Alpenstraße auf Höhe des Zentrums Herrnau.

Auf einer Baustelle an der Friedensstraße hatte gegen 16.15 Uhr eine Acetylen-Flasche zu brennen begonnen. Es bestehe Explosionsgefahr, sagte die Salzburger Berufsfeuerwehr gegen 16.30 Uhr. Feuerwehrleute mussten die Flasche kühlen, um die Explosion zu verhindern.

FMT Pictures/TA

Firmenzentrale evakuiert

Die Alpenstraße - die vierspurige Hauptverkehrsader im Süden der Stadt Salzburg - wurde deshalb auf Höhe des Zentrums Herrnau/Friedensstraße gesperrt. Es bildete sich ein umfangreicher Stau. Auch umliegende Gebäude - so wie die Zentrale der Wohnbaugesellschaft Salzburg Wohnbau - mussten evakuiert werden. Hier mussten 80 Mitarbeiter und auch Patienten in einer Arztpraxis in einem angrenzenden Haus die Gebäude verlassen.

Gegen 17.00 Uhr gelang es, die Gasflasche zu löschen. Durch reichlichem Einsatz von Wasser wurde die Gasflasche heruntergekühlt, bis sie schließlich nicht mehr zu explodieren drohte und sicher in einem Container abtransportiert werden konnte. Gegen 17.15 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden.