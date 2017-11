Salzburg-Aigen: Evakuierung wegen Bombe

Eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg führt Mittwochnachmittag zu einer großen Evakierung im Salzburger Stadtteil Aigen. Bei der Furtwänglerpromenade müssen die Bewohner im Umkreis von 200 Metern ihre Häuser verlassen.

An der Stelle ist schon länger ein Bombenverdachtspunkt - deshalb wurde Mittwochvormittag auf dem Privatgrundstück bei einer Grabung das Kriegsrelikt gesucht. Das Grundstück soll verkauft werden. Gegen 14.30 Uhr entdeckten Arbeiter und Sprengstoffspezialisten dann die 250-Kilogramm-US-Fliegerbombe mit Aufschlagzünder. Das Kriegsrelikt liegt laut Polizei in sechs bis acht Metern Tiefe.

Bewohner haben laut Polizei bereits Häuser verlassen

Um Personenschäden bei der Bombenentschärfung zu vermeiden, wurden wurden die Häuser in dem Stadtteil in rund 200 Metern Umkreis evakuiert. Die Bewohner hätten die Gebäude bereits verlassen, hieß es auf Anfrage bei der Polizei kurz vor 15.00 Uhr. In dem Bereich stehen nur einige wenige Wohnobjekte. Die Zone rund um die Bombe bleibt bis zur Entschärfung gesperrt. Diese Entschärfung ist etwa gegen 17.00 Uhr geplant.

Polizei Salzburg/SAGIS

Zehn Prozent Blindgänger bei Angriffen 1944/45

Wegen der Sperre sind die Furtwänglerpromenade, der Abfalterhofweg, die Gännsbrunnstraße, die Schwarzenbergpromenade, die Ernst-Grein-Straße, die Ziegelstadlstraße und die Weissenbachstraße zumindest abschnittsweise für Autos, Räder und Fußgänger nicht passierbar. Die Polizei ist dort im Einsatz.

In den Jahren 1944 und 1945 flogen die Alliierten von Italien aus insgesamt 15 Luftangriffe auf die Stadt Salzburg. Dabei warfen die US-Bomber laut Polizei mehr als 9.200 Fliegerbomben ab. Experten gehen davon aus, dass rund zehn Prozent der Bomben Blindgänger waren. Zuletzt wurde in Salzburg-Parsch eine Fliegerbombe freigelegt - mehr dazu in Fliegerbombe behindert Sanierungsarbeiten (salzburg.ORF.at; 13.12.2016).