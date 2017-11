Arbeiter entdeckten Granate in Bachbett

In einem Bachbett in Mitterberghütten in Bischofshofen (Pongau) haben Arbeiter eine Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Sie wurde vom Entminungsdienst des Bundesheeres entschärft.

Ein Sprengstoffexperte stellte fest, dass das Kriegsrelikt, das im Mühlbach lag, noch funktionstüchtig war. Die Granate wurde geborgen und am Dienstag dem Entminungsdienst des Bundesheers zur Entsorgung übergeben. Verletzt wurde niemand.

