Skirennläuferin Puchner wieder operiert

Für die Salzburger Skirennläuferin Mirjam Puchner ist ein Start bei den Olympischen Spielen im Februar in Südkorea in weite Ferne gerückt. Sie musste wieder operiert werden, weil ihr Beinbruch von Februar nicht gut verheilt ist.

Neun Monate nachdem sie sich beim WM-Training in St. Moritz das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen hatte, musste Puchner am Donnerstag letzter Woche wieder operiert werden. Das wurde am Montag bei einem Pressegespräch des Olympiazentrums im Universitäts- und Landesportzentrum Hallein-Rif (Tennengau) bekanntgegeben.

Thomas Gonaus

Comeback nicht genau absehbar

Vor der jüngsten Operation war bei einer Kontrolluntersuchung festgestellt worden, dass Puchners Bein noch immer nicht gut ausheilt. Wann sie in den Weltcup zurückkehren kann, hängt nun vom weiteren Heilungsverlauf ab.

„Leider ist mein Knochen nicht gut zusammengewachsen. Ich habe geglaubt, diese Schmerzen wären bei der Heilung normal, die ich beim ersten Skifahren hatte“, sagte die Rennläuferin am Montag.

Mirjam Puchner

im Hörfunkinterview mit ORF-Redakteur Thomas Gonaus: