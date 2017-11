Neuer Chef der ARGE kultur ab März 2018

Der neue Leiter der ARGE kultur ist Deutscher, heißt Sebastian Linz und kommt aus Nürnberg. Der 37-Jährige hat Theaterwissenschaft und Germanistik studiert, als Regisseur gearbeitet - für etablierte Festivals und in Freien Szenen.

Sebastian Linz kennt Theater von verschiedenen Seiten. Er war Regieassistent bei den Salzburger Festspielen - unter anderem bei Peter Stein sowie und im heurigen Sommer bei William Kentridge und dessen „Wozzeck“-Inszenierung. Andererseits realisiert er seit einigen Jahren unter dem Label „ausbau.sechs“ freie Theaterprojekte zwischen Performance und Installation.

Johannes Amersdorfer / argekultur.at

„Offener Diskurs“

Linz hat sich gegen knapp 30 Mitbewerber durchgesetzt. Von ihm wird erwartet, dass er die ARGE Kultur als spartenübergreifendes Produktionshaus weiter führt. Er freue sich auf die Aufgabe, sagte der Künftige, weil die ARGE ein Ort des offenen gesellschaftspolitischen Diskurses sei.

Die Neubesetzung war nötig, weil Markus Grüner-Musil, der die ARGE seit zwölf Jahren leitete, im vergangenen Jänner angekündigt hatte, sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Grüner-Musil hat das nächste Jahr der ARGE noch programmiert. Nachfolger Linz tritt den Job am 1. März 2018 an. Bei einem Pressegespräch im kommenden Jänner will er sich und seine Pläne der Öffentlichkeit vorstellen.

