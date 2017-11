Prozess nach Einbrüchen mit Millionenbeute

Am Landesgericht wird am Freitag einem mutmaßlichen Einbrecher mit Millionenbeute der Prozess gemacht: Der Slowake hatte sich laut Anklage als Mitglied einer Bande auf Firmeneinbrüche spezialisiert.

Die größte Beute machte die Bande in einem Angelgeschäft in Oberösterreich. Bei diesem Einbruch im Februar 2017 erbeutete die Bande mit dem Slowaken in einem Geschäft in Wels Angelzubehör im Wert von 560.000 Euro. Luxus-Angelrollen für die Hochseefischerei können pro Stück bis zu 1.000 Euro kosten - sie sind mit Spezialkuggellagern und Spezialgetrieben aus Aluminium ausgestattet. Auch superleichte Spezial-Angelruten aus Kohlefaser können schnell 1.000 Euro pro Stück kosten.

Anklage listet Schaden von 1,2 Millionen Euro auf

Die Anklage listet weitere lukrative Einbrüche auf: So hat die Bande in Hallwang (Flachgau) Arbeits- und Schutzhandschuhe im Wert von rund 50.000 erbeutet. Dabei blieb allerdings ihr Lkw beim Abtransport im Schlamm stecken. In Braunau (Oberösterreich) erbeutete die Bande Elektrowerkzeug um rund 160.000 Euro, in Linz Bergsportausrüstung für 188.000 Euro sowie Schweißgeräte im Wert von 100.000 und Arbeitsschuhe im Wert von 187.000 Euro.

Insgesamt kommt die Anklage so auf eine Schadenssumme von 1,2 Millionen Euro. Mehrere andere Bandenmitglieder sind bereits in Klagenfurt (Kärnten) verurteilt worden. Der Slowake sitzt - wegen einer anderen Verurteilung - ebenfalls in Klagenfurt im Gefängnis. Welches Delikt dies betrifft, ist nicht bekannt. Für die Verhandlung am Freitag wird er nach Salzburg gefahren. Das Gericht will zehn Zeugen befragen.

