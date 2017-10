Mehrere Verletzte nach Schlägereien

Die Salzburger Polizei meldet aus der Nacht auf Sonntag mehrere Schlägereien. Es gibt mehrere Verletzte, nach den mutmaßlichen Schlägern wird gefahndet.

Am Salzachkai stießen die Beamten in der Nacht auf einen stark blutenden Syrer und seine Begleiter. Diese gaben an, sie seien von einer unbekannten Gruppe Jugendlicher attackiert worden. In einem Lokal in St. Johann-Alpendorf (Pongau) erlitt ein 21-Jähriger Schnittwunden, als ihm ein Whiskeyglas ins Gesicht geworfen wurde. Ebenfalls in St. Johann verletzten zwei Mitglieder der Jugendgang „La Mafia“ einen 17-Jährigen. Unter anderem schlugen sie ihm einen Zahn aus.