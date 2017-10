Wohnungsbrand: Schülerin rettet Bewohner

In Bergheim (Flachgau) hat eine Schülerin auf dem Heimweg am Mittwoch einen Brand entdeckt. Sie warnte die Bewohner in dem Mehrfamilienhaus, rettete Nachbarn und alarmierte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Die 16-Jährige war im Bergheimer Ortsteil Lengfelden auf dem Heimweg vom Gymnasium in Oberndorf (Flachgau). Nach dem Aussteigen aus dem Bus ging sie über einen Hügel und sah starken Rauch bei dem Wohnblock am Bräumühlweg. Sie alarmierte mit dem Mobiltelefon über Notruf sofort die Feuerwehr und lief zu dem Gebäude.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Alle herausgeklingelt

Während sich auf einem Balkon im zweiten Stock die Flammen ausbreiteten, läutete das Mädchen bei allen Wohnungsglocken und warnte die Bewohner. Eine Mutter brachte sich mit ihrem Kind als Erste in Sicherheit. 21 Freiwillige der Feuerwehr Bergheim und des Löschzuges Lengfelden kamen um Einsatz, auch Kräfte von Polizei und Rotem Kreuz. Das Feuer auf dem Balkon konnte rasch gelöscht werden. Holzboden und Fassade wurden schwer beschädigt.

Ursache wird ermittelt

In der betroffenen Wohnung war niemand zu Hause. Es gibt keine Verletzten. Ein Brandermittler der Polizei sucht nun die Ursache des Feuers. Die aufmerksame Schülerin ist die Tochter des Löschzugskommandanten von Lengfelden.