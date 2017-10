Fensterscheibe fällt gegen Bein von Arbeiter

In St. Michael im Lungau verletzte sich ein 30-jähriger Arbeiter Dienstagvormittag auf einer Baustelle am Katschberg schwer am Bein. Eine drei Mal zwei Meter große Glasscheibe fiel gegen das Bein des Mannes.

Der 30-Jährige hob gemeinsam mit drei Arbeitskollegen eine 120 Kilogramm schwere Glasscheibe aus einem Fensterstock. Dabei zerbrach die Außenscheibe, in Folge löste sich die Innenscheibe und fiel aus einer Höhe von rund einem Meter gegen das Bein des Arbeiters. Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Bein. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er ins Landesklinikum Tamsweg (Lungau) eingeliefert.

Erst vergangene Woche fiel eine mehrere hundert Kilo schwere Glasscheibe bei einer Baustelle beim Salzburger Hauptbahnhof auf einen Bauarbeiter. In diesem Jahr kamen in Salzburg bereits fünf Bauarbeiter ums Leben. Eine neue Aktion soll das Risiko beim Bauen verringern - mehr dazu in: Aktion gegen schwere Unfälle beim Bauen (salzburg.ORF.at; 24.10.2017).