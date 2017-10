Jaguar-Weibchen im Zoo unerwartet gestorben

Im Zoo Salzburg ist das einzige Jaguar-Weibchen unerwartet gestorben. Die 17 Jahre alte Raubkatze starb Sonntagnacht vermutlich an einer akuten Erkrankung. Im Zoo beginnt demnächst die Suche nach einem neuen Partner für das Jaguar-Männchen.

Trotz intensiver veterinärmedizinischer Notfallsbehandlung konnte die 17-jährigen Bonita nicht mehr gerettet werden. Der Tod des Jaguar-Weibchens kam überraschend, denn trotz ihres überdurchschnittlich hohen Alters war die Raubkatze gesundheitlich nicht angeschlagen. In seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in den Wäldern Mexikos bis Argentiniens wird ein Jaguar zwischen acht und zwölf Jahre alt. Um die genaue Todesursache zu klären, wird das tote Tier in den kommenden Tagen obduziert.

Zoo Salzburg

Zoo: Schnelle Partnersuche für Jaguar-Männchen

Die Trauer im Zoo Salzburg ist groß. Das Weibchen lebte gemeinsam mit dem Jaguar-Männchen Sir William in einem Gehege. 2009 bekamen die beiden zwei Jaguar-Junge. Das 14-jährige Jaguar-Männchen sucht seit dem überraschenden Tod nach seiner Partnerin. Im Zoo hat die Suche nach einer neuen Partnerin für Sir William bereits begonnen und hier suchen die Verantwortlichen auch international. Denn die neue Partnerin muss ähnlich alt wie Sir William sein.