Straßwalchen: Lenker kracht in parkendes Auto

In Straßwalchen (Flachgau) ist ein Autofahrer Sonntagabend mit seinem Wagen frontal in einen geparkten Pkw gekracht. Der 43-Jährige war laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der 43-jährige Pakistani war von Straßwalchen Richtung Steindorf unterwegs, wegen zu hoher Geschwindigkeit fuhr er laut Polizei einen Kreisverkehr nicht aus, sondern lenkte sein Fahrzeug geradeaus über den Kreisverkehr. Dabei kam der Mann über den Randstein hinaus und steuerte auf den Parkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers zu. Dort krachte er frontal gegen ein abgestelltes Auto. Der Unfalllenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge hingegen wurden völlig zerstört. Ein Alkotest verlief negativ.