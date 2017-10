Suche nach Köchen in Wien: Erste fixe Verträge

In Wien haben das Pongauer Arbeitsmarktservice (AMS) und Salzburger Hoteliers bei einer eigenen Jobmesse nach Servicepersonal gesucht. Jetzt gibt es einen ersten Erfolg: Zehn fixe Verträge sind schon zustande gekommen.

Vor allem an Köchen fehlt es ja an allen Ecken und Enden, aber auch Servierpersonal und sogar Hilfskräfte werden händeringend gesucht. Neun Salzburger Hoteliers veranstalteten gemeinsam mit dem AMS Bischofshofen die Jobmesse - mehr dazu in: Köchemangel: Hoteliers suchen in Wien (salzburg.ORF.at; 9.10.2017)

In Wien konnten sie mit mehr als 200 Bewerbern sprechen, die für einen Saisonstelle im Salzburger Tourismus interessieren - als Koch, Kellner oder Hilfskraft, sagte der Leiter des AMS Bischofshofen Thomas Burgstaller. Zehn fixe Verträge seien schon zustande gekommen, mit 63 Personen stehe man in intensiven Verhandlungen.

ORF

Bewerber werden auf Saisonarbeit vorbereitet

Für die meisten dieser Bewerber sei Saisonarbeit neu - darauf müsse man sie vorbereiten, erklärte Burgstaller. „Wir haben eine Vorbereitungsphase - wo sie die Region kennenlernen, wo es fachliche Updates gibt, wo sie den Betrieb kennenlernen und es gibt auch einen Praxistag, bei dem sie sehen, ob es das Richtige ist“, so der Pongauer AMS-Chef.

