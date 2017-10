Alkolenker versteckte sich in fremden Garten

In Seekirchen (Flachgau) ist ein Alkolenker mit seinem Auto in der Nacht auf Sonntag in ein geparktes Auto gekracht. Dann flüchtete der Mann vom Unfallort und versteckte sich im Garten eines Hauses.

Gegen 23.00 war der 56-jährige Landwirt mit seinem Pkw stadtauswärts unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem parkenden Fahrzeug. Beide Autos wurden starkt beschädigt - auch das Auto des Mannes war nicht mehr fahrtauglich.

Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß Richtung Stadtzentrum Seekirchen und versteckte sich im Garten einen Hauses. Polizisten konnten den Mann aber ausfindig machen und forderten ihn zum Alkotest auf. Weil der - laut Polizei - augenscheinlich stark betrunkene 56-Jährige das verweigert hat, nahmen ihm die Beamten seinen Führerschein an Ort und Stelle ab. Der Mann wird angezeigt.

Kollision mit 1,76 Promille Alkohol im Blut

Auch in Grödig (Flachgau) war in der Nacht ein Alkolenker unterwegs. Der 45-jährige Angestellte touchierte mit seinem Pkw den Wagen eins 26-Jährigen. Der Angestellte lenkte seinen Pkw mittig auf der Fahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers des 26-Jährigen kam es zur Kollision mit den jeweils linken Außenspiegeln. Weil der 45-Jährige sein Fahrzeug nicht anhielt, folgte ihm der andere Autofahrer. Er verständigte außerdem die Polizei - ein Alkomattest bei dem 45-Jährigen ergab 1,76 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.