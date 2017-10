Nationalratswahl-Ergebnis: Änderungen minimal

Die Auszählung der letzten Wahlkarten hat in Salzburg nur minimale Änderungen am Ergebnis der Nationalratswahl ergeben: Die ÖVP bleibt im Land mit 37,7 Prozent an der Spitze - vor FPÖ, SPÖ, NEOS, den Grünen und der Liste Pilz.

Am Donnerstag war auch die Auszählung jener 1.905 Salzburger Wahlkarten aus fremden Wahlkreisen beendet. Nach der Sitzung der Landeswahlbehörde verkündete Landeswahlleiter Michael Bergmüller das endgültige Salzburger Wahlergebnis, das aber nur minimale Abweichungen zum Ergebnis nach Auszählung der Wahlkarten innerhalb der Bezirkswahlbehörden zeigte.

Grüne in Salzburg knapp vor Liste Pilz

Die ÖVP kam demnach im Land Salzburg auf 37,7 Prozent der Stimmen (plus 11 Prozentpunkte gegenüber 2013). Die FPÖ kam als Zweiter auf 24,4 Prozent (plus 3,2), die SPÖ auf 22,2 Prozent (minus 0,8). Das NEOS erreichte 5,7 Prozent (plus 1,1), die Grünen 4 Prozent (minus 10,8) und die Liste Pilz 3,5 Prozent. Die Liste GILT kam auf 0,9 Prozent, die FLÖ von Karl Schnell auf 0,7 Prozent, die KPÖ auf 0,6 Prozent und die Weißen auf 0,2 Prozent.

Die Grünen schafften es in Salzburg damit noch über vier Prozent - 4,03 -, nachdem sie am Montag inkl. klassischer Briefwahl bei 3,99 Prozent gelegen waren. Die Wahlbeteiligung stieg heuer im Vergleich zu 2013 deutlich - von 74,5 auf 80,7 Prozent.

