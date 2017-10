Landtagswahl: Skepsis, ob Liste Pilz antritt

Noch ist unklar, ob die bei der Nationalratswahl erfolgreiche Liste der Grün-Abtrünnigen von Peter Pilz bei der Salzburger Landtagswahl im kommenden April antritt. Unterstützer bezweifeln eher, ob sich das ausgeht.

Die Liste Pilz schafft es ins Parlament - das dürfte mit der Verlautbarung des endgültigen Wahlergebnisses am Donnerstag klar werden. Doch dieser Erfolg wirft für weitere Wahlen Fragen auf - vor allem für die Salzburger Landtagswahl im Frühjahr.

„So viele Schritte, dass man skeptisch sein muss“

Die Zeit bis dahin wird für die Liste Pilz knapp. Denn Bewegung in Salzburg auf die Beine zu stellen und einen schlagkräftigen Wahlkampf zu führen, brauche Vorbereitung. Unterstützer von Pilz in Salzburg wie der Politikwissenschafter Nikolaus Dimmel sind deshalb skeptisch: „Ich halte es für eine kurzfristig angedachte Sache. Es sind so viele Schritte zu tun, dass man skeptisch sein muss.“

Ähnlich sieht das Silvia Kronberger. Die Germanistin kandidierte bei der Nationalratswahl für die Liste Pilz und war davor schon einmal für die grüne Bürgerliste im Salzburger Gemeinderat. Auch sie weiß nicht, ob sich eine Kandidatur bei der Landtagswahl ausgeht: „Es gibt viele, die sich nach dem gelungenen Einzug bei uns melden und mitarbeiten möchten. Aber es ist noch sehr offen. Wir werden aber noch dieses Jahr eine Entscheidung fällen.“

Eher bei Wahl in der Stadt Salzburg dabei

Wahrscheinlicher und chancenreicher sei der Antritt bei der kommenden Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg, sagt Kronberger. Peter Pilz selbst hat sich zuletzt auch skeptisch zu einem Antreten bei Landtagswahlen geäußert. Bei der Nationalratswahl hat seine Liste auf Anhieb und mit sehr wenig Wahlwerbung 4,4 Prozent erreicht. Acht Mandatare kommen dadurch in den Nationalrat. Aus Salzburg ist niemand dabei.

