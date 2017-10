Ski Amade rechnet mit deutlichem Plus

Ski Amade, der nach eigenen Angaben größte Skiverbund Österreichs, rechnet für die kommende Saison mit einem Umsatzplus von 2,5 Prozent. Im vergangenen Winter belief sich der Erlös auf 133 Mio. Euro - plus 3,7 Prozent.

Heuer wurden 69 Mio. Euro in die Skigebiet investierte, davon 29 in Beschneiungsanlagen. Das gab Ski Amade bei Pressegesprächen am Donnerstag in Linz, Salzburg und Wien bekannt. Der Verbund Ski Amade fasst die Regionen Salzburger Sportwelt, das Gasteiner Tal, die Skiregion Hochkönig und Großarltal in Salzburg sowie Schladming-Dachstein in der Steiermark mit 760 Kilometern Pisten, 270 Liftanlagen und 260 Skihütten in 25 Orten zusammen.

Pressegespräche in Linz, Salzburg, Wien

Der Zusammenschluss der Bergbahnen verzeichnete in der vergangenen Saison 7,5 Millionen Kunden bzw. Besucher, die zumindest einmal durch die Drehkreuze gingen, sowie 7,1 Millionen Nächtigungen. Das berichteten die derzeitigen Spitzenvertreter des Skiverbundes - Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, und Angela Haslinger die Geschäftsführerin der Hochkönig-Bergbahnen.

Nach erheblichen Investitionen in die Schneesicherheit - 90 Prozent der Pisten sind nun technisch beschneibar, in der vergangenen Saison war nach eigenen Angaben durchschnittlich an 122 Tagen eine Talabfahrt möglich - soll künftig wieder vermehrt Geld für Lifte und Seilbahnen ausgegeben werden. Zuletzt wurde eine neue Sesselbahn in Flachauwinkl-Kleinarl gebaut, weitere Aufstiegshilfen sind in Gastein, Schladming und Flachau-Wagrain-St. Johann geplant.

Tageskarten bis 51,50 Euro

Heuer kostet der Tagesskipass bis zu 51,50 Euro, durchschnittlich wurden die Preise um drei Prozent angehoben. Eine wichtige Zielgruppe für den Skiverbund ist der Nachwuchs auf den Bretteln: Verschiedene Angebote sorgten dafür, dass zuletzt 7,5 Prozent mehr Kinder- und Jugendkarten pro Saison verkauft wurden. Heuer locken ein mehrtägiger Skikurs, Skiverleih und Liftpass für Kinder bis sechs Jahre um 100 Euro, weiters gibt es einen Weekend-Discount für Kinder und Jugendliche - dazu neun Snowparks und 13 Funslopes.

Neu ist dort Preisgeld für die besten Tricks sowie ein „Rookie of the year“-Wettbewerb für die coolsten eingereichten Snowpark-Videos. Für Wintersportler, die es lieber individueller wollen, ist „Made my Day“ für kleine Gruppen von drei bis 15 Personen mit Guide und je nach Region unterschiedlichen Erlebnismöglichkeiten geschnürt worden.

Links: