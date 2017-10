Biker kollidieren, Maschine fängt Feuer

Auf der Hochkönigstraße in Dienten (Pinzgau) sind zwei Motorräder zusammengestoßen. Beide Lenker wurden schwer verletzt. Ein Bike geriet bei dem Crash in Brand.

Ein 57-jähriger Deutscher war mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn geraten und rammte einen 49 Jahre alten Oberösterreichers. Die Lenker beider Motorräder wurden von den Besatzungen zweier Rettungshubschrauber in Krankenhäuser nach Zell am See (Pinzgau) und Salzburg gebracht.

Passantin greift ein

Eine mutige Autofahrerin löschte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Maschine des Oberösterreichers, die nach dem Zusammenstoß zu brennen begonnen hatte.