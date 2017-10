Baum stürzt in Fußgängerzone, Paar getroffen

In Zell am See (Pinzgau) ist Mittwochnachmittag ein frisch gefällter sechs Meter hoher Laubbaum in eine Fußgängerzone gestürzt. Äste trafen ein Ehepaar aus der Schweiz und drückten die beiden zu Boden.

Der 84-jährige Mann und seine 83-jährige Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte beide sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus Zell.

Baum entglitt dem Greifarm

Der Baum war an einer nahen Baustelle gefällt worden. Ein Bagger hätte den Stamm dabei in der Mitte mit seinem Greifarm festhalten sollen. Dem Baggerfahrer dürfte der Baum dann entglitten sein.