Mutmaßlicher Dschihadist festgenommen

In einer Flüchtingsunterkunft in Bergheim ist ein mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Der 29-jährige Marokkaner soll versucht haben, Kämpfer für den IS zu rekrutieren.

Wie die „Kronen Zeitung“ in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, soll der Festgenommene zudem mit einem der Attentäter von Paris in Kontakt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den vermeintlichen Dschihadisten bestätigt.

Illegal nach Österreich eingereist

Der 29-Jährige war im August illegal nach Österreich eingereist und hatte sich als 21-jähriger Ägypter ausgegeben. Überhaupt dürfte sich der offenbar wegen Suchtgiftdelikten und Diebstählen aktenkundige Mann in den vergangenen Jahren verschiedener Identitäten bedient und unter verschiedenen Namen in mehreren europäischen Staaten Asylanträge gestellt haben.

Aufgeflogen ist der Verdächtige nach einem Streit mit einem Mitbewohner, bei dem es um ein Mobiltelefon gegangen sein soll. Der 29-jährige Verdächtige ist seit 2. Oktober in Untersuchungshaft, bestätigte die Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag.