Keine frischen Eier mehr für Senioren

In den Seniorenheimen des Magistrats in der Stadt Salzburg gibt es für die Bewohner vorerst keine frischen Eier mehr. Der Grund dafür sind fünf Salmonellen-Erkrankungen in der letzten Woche im Seniorenheim in Itzling.

Die Erkrankungen seien auf verseuchte Eier zurückzuführen, stellte die SAGES-Agentur für Ernährungssicherheit fest. Das Salzburger Marktamt hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben. Am Dienstag wurde Randolf Messer, der ärztliche Leiter der städtischen Seniorenwohnhäuser, von der Ursache der Erkrankungen informiert.

„Wir haben nun vorsichtshalber angeordnet, dass keine Frischeier mehr im Rahmen der Verpflegung in den Seniorenwohnhäuser verwendet werden dürfen“, sagt Messer. Es sei mit einer Rückholaktion betroffener Chargen zu rechnen. „Alle genauen Chargen sind jedoch noch nicht bekannt, da die Testungen bis dato nicht abgeschlossen sind."

Vorerst nur noch pasteurisierte Eier oder Ei-Ersatz

Bis auf Widerruf dürfen jetzt nur noch pasteurisierte Eier oder Ei-Ersatz in den Seniorenheim-Küchen zum Einsatz kommen, so die Stadt Salzburg in einer Aussendung.

Insgesamt waren im Seniorenheim Itzling fünf Personen erkrankt. Der Gesundheitszustand der Betroffenen wurde zwar als nicht bedenklich bezeichnet, ein Patient musste aber dennoch im Krankenhaus behandelt werden.

