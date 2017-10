Disziplin bei Tiertransporten stark verbessert

Polizei und Tierärzte haben am Montag etliche Tiertransporte in Bergheim (Flachgau) kontrolliert. Beanstandungen gab es dabei kaum, die Disziplin der Transporteure habe sich stark gebessert, heißt es von den Kontrolloren.

Bei strömendem Regen kontrollierten ein knappes Dutzend Polizisten und Veterinäre die Tiertransporte auf der Zufahrtsstraße zum Salzburger Schlachthof. „Dazu bedienen wir uns mehrerer Experten: Wir haben den Landesveterinär und den Tiertransportinspektor da, die das Wohl der Tiere überprüfen. Wir machen die verkehrspolizeiliche Überprüfung, es wird alles kontrolliert“, sagte Polizei-Einsatzleiter Helmut Naderer.

Lenker nehmen Kontrollen gelassen

„Das Wichtigste ist, dass die Transportfähigkeit der Tiere gegeben ist, dass die Transportdauer nicht überschritten und die Ladedichte eingehalten wird“, sagte Tiertransport-Inspekteur Manfred Pledl. Die kleinsten Transporte brachten zwei oder drei Kälber zum Schlachthof, in anderen Lastern stand ein Dutzend Tiere. Die Lenker nahmen es gelassen: „Ich habe kein Problem damit, es passt eh alles“, sagte etwa Willi Huber aus Straßwalchen (Flachgau). „Das gehört dazu in diesem Gewerbe, da wird man kontrolliert“, ergänzte Manuel Lach aus Lochen am See (Oberösterreich).

Schwerpunktkontrollen zeigen Verbesserung

Bei den Kontrollen am Montag fielen nur Kleinigkeiten an, etwa dass Tiere schlecht angebunden waren. Frühere Kontrollen ergaben da ein deutlich anderes Bild, schilderte Landesveterinärdirektor Josef Schöchl. „Es war oft keine Einstreu, wenig Platz, es waren auch erkrankte Tiere auf den Transportern. Das ist heute wirklich nur mehr ein Ausnahmefall und bei regionalen Transporten praktisch überhaupt nicht mehr“, sagte Schöchl.

So groß angelegte Schwerpunktaktionen von Polizei und Veterinärbehörde finden nur etwa zwei Mal pro Jahr statt. Die Einsatzleitung freute sich über die stark verbesserte Disziplin der Transporteure in den vergangenen Jahren.

