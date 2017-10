Salzburg bietet beste Jobchancen

Salzburg bietet derzeit die besten Chancen aller Bundesländer für Jobsuchende. Dies geht aus einer aktuellen Studie der neuen, österreichischen Jobsuchmaschine „Adzuna“ hervor, die mehr als 60.000 Stellenanzeigen in ganz Österreich erfasst.

Demnach gibt es in Wien sowie insbesondere dem Burgenland viel mehr Konkurrenz um Jobs als in Salzburg. Statistisch betrachtet kommen in Salzburg nur drei Arbeitslose auf eine offene Stelle, was auf sehr gute Jobchancen schließen lässt. Dicht gefolgt wird Salzburg von Vorarlberg. Im Mittelfeld finden sich Tirol, Steiermark und Oberösterreich mit jeweils vier Arbeitslosen pro offener Stelle.

Konkurrenz im Burgenland fünf Mal so hoch

Verstärkte Konkurrenz und damit schlechtere Jobchancen gibt es laut Untersuchung in Wien. Mit durchschnittlich sieben Arbeitslosen pro offener Stelle müssen dort doppelt so viele Bewerber wie in Salzburg um einen Job kämpfen. Die schlechtesten Jobchancen bietet derzeit das Burgenland mit 16 Arbeitslosen pro offener Stelle, verglichen mit Salzburg ist die Konkurrenz dort fünfmal so hoch.

Links: