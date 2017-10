Schwerverletzter nach Kollision auf Tankstelle

In Salzburg-Liefering sind Donnerstagabend ein Mofalenker und ein Autofahrer am Gelände einer Tankstelle kollidiert. Der Mofalenker wurde dabei schwer verletzt. Er musste noch in der Nacht operiert werden.

Der 31-jährige Kleinkraftrad-Lenker war dabei die Tankstelle in der Münchner Bundesstraße zu verlassen, als ein 18-jähriger Autofahrer auf das Gelände der Tankstelle einbog. Die beiden Männer kollidierten. Der Mofalenker zog sich beim Sturz einen Oberschenkelbruch zu.

Der 31-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Ein Alkotest beim 18-jährigen Autolenker verlief negativ. Ob der Mofalenker betrunken war, muss erst geklärt werden.