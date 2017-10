16-Tonnen-Bronzepferd schwebt in der Residenz

Seit Donnerstag schwebt der „Goldene Bukephalos“, das legendäre Kampfross Alexanders des Großen, über dem Hof der Salzburger Residenz. Zuletzt thronte das bronzene tonnenschwere Pferd vor der Hofreitschule in Wien.

Die riesige Bronzeskulptur stammt vom polnisch-österreichischen Künstler Andjé Pietrzyk. Mit einer Länge von fünf Metern und einer Höhe von viereinhalb Metern setzte der Bildhauer dem Bukephalos von Alexander dem Großen ein beeindruckendes Denkmal. Dass die Skulptur nun in Salzburg aufgestellt wurde, ist kein Zufall. Denn im Rittersaal der Residenz wurde das legendäre Ross mit seinem Reiter und Bezwinger einst von Barockmeister Johann Michael Rottmayr gemalt. „Wir haben hier im Rittersaal die Abbildung der Zähmung des Bukephalos und wenn wir den goldenen Bukephalos in den Innenhof heben, dann gibt es wieder eine wilde Zähmung“, sagte Theobald Seyffertitz, Verwalter Salzburger Residenz.

Pferd schwebt neun Meter über dem Boden

Das Bronzepferd wiegt 16 Tonnen und schwebt in einer Höhe von neun Metern im Hof der Salzburger Residenz. Beim Ausrichten der Skulptur dauerte es am Donnerstag Stunden, bis die Vorbereitungen abgeschlossen waren und das Ross in der Luft war. Andjé Pietrzyk, der Bildhauer selbst, beschreibt die Skulptur als Symbol für Vitalität, animalische Kraft und Mobilität. „Bukephalos soll ein goldenes Horn gehabt haben, aber die Statue hat nur eine geflochtene Mähne. Das ist auch ein Symbol des Friedens. Das Kampfross bekommt in Salzburg eine neue Aufgabe“, beschrieb Bildhauer Andjé Pietrzyk.

16-Tonnen-Bronzepferd im Residenzhof

16-Tonnen-Pferd in Altötting gegossen

Die Augen des Bukephalos sind Kunstwerke aus Murano-Glas, gegossen wurde das Pferd in Altötting. Bis März 2018 wird es nun auf seinem neuen Standort im Innenhof der Residenz über den Betrachtern thronen.