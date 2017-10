Tödlicher Arbeitsunfall in der Stadt Salzburg

Bei einem Arbeitsunfall in der Stadt Salzburg ist Mittwochnachmittag ein 37-jähriger Pongauer ums Leben gekommen. Der Mann stürzte beim Sprung von einer Hebebühne auf eine Baustelle 18 Meter in die Tiefe.

Der Arbeiter aus Mitterberghütten war mit einem Arbeitskollegen auf der Hebebühne in den vierten Stock eines Gebäudes gefahren. Während sein Kollege mit dem Bohrer beschäftigt war, dürfte der Pongauer versucht haben, in das Gebäude zu gelangen. Er übersah jedoch den Spalt zwischen der Hebebühne und dem Gebäude und stürzte etwa 18 Meter in die Tiefe. Dabei schlug er mit dem Kopf auf einen Eisenbalken auf. Beim Eintreffen des Notarztes war der Pongauer bereits verstorben.

Links: